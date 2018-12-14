Rajko Rotman'dan Kayserispor'a kötü haber

Kayserispor’da Rajko Rotman şoku. Sakatlığı devam eden Rotman Akhisarspor maçında sakatlığı devam eden Rajko Rotman forma giyemeyecek.

14 Aralık 2018, Cuma 09:05
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Rajko Rotman'dan Kayserispor'a kötü haber

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da Akhisarspor maçında sakatlığı devam eden Rajko Rotman forma giyemeyecek. 

Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi sakatlanan ve ligde Trabzonspor, Kasımpaşa ile Ziraat Türkiye Kupasında Altay'a karşı forma giyemeyen Rajko Rotman bu hafta da forma giyemeyecek. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren tecrübeli orta saha oyuncusu Rotman’ın ligin ilk yarısının son maçına hazır olması bekleniyor. Takımdan ayrı çalışmalarını özel bir program ile devam eden Rajko Rotman formasına kavuşmak için gün sayıyor. 

Kravets’in durumu maç günü belli olacak 

Kayserispor’un Ukraynalı golcü oyuncusu Artem Kravets’in Akhisarspor maçında oynayıp oynamayacağı maç gününde belli olacak. Arka adalesinde zorlanma olan golcü oyuncunun tedavisini yoğun bir şekilde devam ediliyor. 

(İHA)

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