Raiola, Haaland için haftalık 1 milyon sterlin maaş talep ediyor

Transferin gözde isimlerinden olan Borussia Dortmund'lu Erling Haaland'in menajeri Mino Raiola, oyuncusunun en çok maaş alan futbolcu olmasını planşıyor.

İngiliz basınından Daily Mirror'da yer alan habere göre ünlü menajer Mino Raiola, Norveçli genç futbolcunun haftalık 1 milyon sterlinlik anlaşma yapması gerektiğini savunuyor. Bu sözleşmenin gerçekleşmesi halinde Haaland, yeni bir rekorun sahibi olup en fazla maaş alan futbolcu konumuna geçecek.

Bonservis bedeli 180 milyon euro

Erling Haaland ile Avrupa devleri Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Barcelona ve Paris Saint Germain ilgileniyor. Borussia Donrtmund daha önce yaptığı bir açıklamada 20 yaşındaki golcü futbolcunun bonservis bedelinin 180 milyon euro olduğunu belirtmişti.





Tam bir gol makinesi

20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Ocak 2020'de Salzburg'tan Borussia Dortmund'a transfer olan Norveçli futbolcu, Alman ekibiyle bu sezon Bundesliga, kupa ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 34 maçta 33 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.