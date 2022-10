Ömer KARÇA/MANAVGAT, (DHA)- BU yıl 11'incisi yapılacak olan Manavgat Side Rahvan Atları Yarışması, 9 Ekim Pazar günü Side Büyük Plajı'nda hazırlanan parkurda koşulacak.

Türkiye'de geniş bir hayran ve izleyici kitlesine sahip olan Rahvan At Yarışları, koronavirüs salgını nedeniyle 3 yıl aradan sonra Side'de yeniden düzenlenecek. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Manavgat Side Rahvan Atları Derneği ve Manavgat Belediyesi iş birliğinde bu yıl 11'inci kez düzenlenecek olan Manavgat Side Rahvan Atları Yarışları, 9 Ekim Pazar günü Side Büyük Plajı'nda hazırlanan parkurda yapılacak.

Bu yıl düzenlenecek yarışta toplam 107 bin lira ödülün dağıtılacağını belirten Manavgat Side Rahvan Atları Derneği Başkanı Hasan Delikkulak, "Bu sene Rahvan atlarına çok ilgi bekliyoruz. Beklediğimizin üzerinde bir katılım olacak. Hem at sayısı, yarışmacı sayısı açısından hem de seyirci açısından çok büyük beklenti içerisindeyiz. Tahminlerimize göre 70-80 arasında bekliyoruz, üzerinde de olabilir" diye konuştu.

"HAYAT KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR"

Manavgat Side Rahvan Atları Yarışması'na destek veren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise pandemi ve geçen yıl Manavgat'ta yaşanan yangın afetinden sonra bu tür sportif etkinliklere kaldıkları yerden devam ettiklerini ifade ederek, "Çok sıkıcı, yorucu, yıpratıcı bir pandemi süreci yaşadı bu kent insanı. Ardından da acı bir yangın sürecini hep beraber atlattık. İzleri hala devam ediyor ama kent olarak da hayatın devam ettiğini hepimiz biliyoruz. Kaldığımız yerden başlama, hayata yeniden dahil olma gibi bir heyecanımız var. Sloganımız neydi, 'Küllerimizden yeniden doğarız' bu tarz etkinlikler de bunların bir adımı" diye konuştu.

Kendisinin de uzun yıllar at bindiğini anlatan Başkan Sözen, "Geleneksel bir spor olan atçılığı benimseyen, hala o yapıyı taşıyan güzel insanlar, arkadaşlarımız var. Ben bu kültürü devam ettirdikleri için kutluyorum. Böyle güzel bir aktiviteye biz de destek oluyoruz, içinde bulunmaya çalışıyoruz. Ben de uzun yıllar at bindim, kültürünü yaşayan insanlardan bir tanesiyim. Görevim gereği artık eskisi gibi takip edemiyorum ama orada olacağım" dedi.



