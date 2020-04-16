Kadınlarda en sık rastlanan kanser türlerinden biri de rahim kanseridir. Aynı zamanda bu kanser tipinin erken evrelerde tespit edilmesi de kolaydır. Erken tanı koyulması halinde tedaviden başarı elde etme şansı oldukça yüksektir.

Rahim kanseri nedir?

Uterus kanseri, endometrium kanseri veya endometrial kanser olarak da bilinen rahim kanseri birçok kadında ortaya çıkabilir. Rahim kanserinin kaynağı ise rahmin iç kısmında bulunan tabakadaki hücrelerdir.

Normal şartlarda buradaki hücrelerin gelişerek bölünmesi ve zamanla da ölmesi gerekir. Ancak bazı hücrelerin büyümesi kontrol dışına çıkıyor ve buradaki dokuların tahribine yol açıyor. Anormal şekilde büyüyen ve bölünen hücreler ise rahmin içindeki tabakada kanserli hücre halini alarak rahim kanserine yol açıyor.

Rahim kanserinin belirtileri nelerdir?

Rahim kanserine daha çok menopoz dönemine girmiş kadınlarda rastlanıyor. Menopoz sonrası rastlanan bazı belirtiler ise kadınların rahim kanserine yakalanmış olabileceğine dair işaret verebilir. O belirtilerden bazıları şunlardır.

- Menopoz sonrası dönemde herhangi bir vajinal kanama ortaya çıkması

- Adet görmekte olan kadınlarda adet dönemi dışında meydana gelen kanama

- Adet gören kadınlarda adet döneminin normalden daha uzun sürmesi

- Kanlı olmayan ancak anormal bir akıntı

- Ciddi kilo kaybı

- Cinsel ilişki esnasında hissedilen ciddi acı ve ağrı

- Kasık ve alt karın bölgelerinde sık sık meydana gelen ağrılar

Bu bulgu ve belirtilerden birkaçını gözlemleyen kadınlar mutlaka doktora görünmelidir.

Rahim kanserinin risk faktörleri

- Adet görmeye erken başlayan veya menopoza geç giren kadınların rahim kanserine yakalanma riski daha fazladır.

- Bazı bulgulara göre hiç gebe kalmamış olan kadınlarda rahim kanserine rastlanma olanağı daha düşük.

- Vücuttaki fazla yağ östrojen seviyesini arttırdığı için obezite rahatsızlığı olan kadınların rahim kanseri olma riski diğerlerine göre 3 kat daha fazladır.

- Rahim kanseri, diyabetli kadınlarda daha fazla ortaya çıkıyor.

- Yağlı diyetler uygulayan kadınlarda da rahim kanseri riski daha fazladır.

- Özellikle 50'li yaşlardan sonra rahim kanseri riski daha yüksektir.

- Daha önce meme kanserine yakalanmış olan kişilerde rahim kanseri riski de daha fazla oluyor.

Rahim kanserinin tanı yöntemleri nelerdir?

Rahim kanserinde tanı yöntemleri öncelikle hastanın fiziksel olarak muayene edilmesiyle başlar. Sonrasında transvajinal USG yardımı ile hastanın rahim kalınlığı ve yapısı belirlenir. Daha sonra ise kesin tanıyı koyabilmek amacıyla rahim biyopsisi uygulanır. Tüm bu aşamalar ofis ortamında ameliyathane gerektirmeden yapılabilmektedir.

Yukarıda bahsi geçen süreçte yeterli doku alınamadıysa, küretaj veya dilatasyon uygulaması yapılıyor. Bu aşama için ameliyathane ortamı gerekebilmektedir. Bu uygulamada rahim tabakası kazınarak test için gerekli örnekler alınıp patolojik incelemeye gönderilir. Bu örnekler mikroskop altında derinlemesine incelendikten sonra ise kesin tanı koyulur. Bu süreçten sonra ise hastalığın tedavisi için gerekli evreler doktor tarafından belirlenir.

Rahim kanseri için tedavi yöntemleri nelerdir?

Rahim kanseri, erken tanı koyulduğu zaman tamamen tedavi edilebilen bir hastalıktır. Hastalığın tedavisinde kullanılan bazı yöntemler ise şu şekildedir:

- Cerrahi Tedavi: Rahim kanseri tedavisinde en sık kullanılan yöntemdir. Cerrahi tedavi rahim, yumurtalık ve tüplerin çıkarılması işlemini kapsar.

- Radyoterapi: Cerrahi tedavi sonrası elde edilen bulgular kanserin tekrarlama riskinin olduğunu gösterirse, radyasyon tedavisi uygulanır.

- Hormon Tedavisi: Eğer rahimde başlayan kanser vücudun başka bölgelerine de yayılmışsa hastaya yüksek oranda progesteron verilir.

- Kemoterapi: Kanserin ileri evrelere ulaşarak vücudun diğer bölümlerini de tehdit etmesi halinde kanser hücrelerini öldürmek için kullanılan ilaç tedavisi kemoterapi olarak bilinir.



