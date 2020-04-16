Rahim ağzı kanseri kadınlardan en sık görülen ilk iki sırada yer alan bir kanser türüdür. Kadınlarda görülen bu kanser türüne % 98 gibi yüksek oranda HPV virüsü neden oluyor. Yapılan araştırmalarda göre her 100 kadından 2'nin HPV virüsünden dolayı rahim ağzı kanseri olduğu belirtiliyor. Rahim ağzı kanserine karşı alınan önlemler nedeni ile kadınların bu kansere yakalanmama ihtimalleri de yükseliyor. Ancak alınacak önlemlerin hastalığın başlangıç evresinden itibaren alınmasına önem verilmelidir.

Rahim ağzı kanserinin özellikleri nelerdir?

Rahim ağzı kanseri genellikle gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelerde yaşayan kadınlarda sıklıkla görülüyor. Yapılan araştırmalara göre her yıl dünya genelinde 500 bin rahim ağzı kanserine yakalanan kadın olduğu belirtiliyor. Rahim ağzı kanseri genellikle 50 yaş ve üzeri kadınlarda sıklıkla görülüyor. Ancak son zamanlarda genç kadınlarda da görülmeye başlanmıştır.

Kadınlarda görülen en yaygın kanser meme kanseri olarak gösterilse de hayati tehlike anlamında rahim ağzı kanseri meme kanserinin önüne geçiyor. Rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsü kadınlarda çok fazla belirti göstermez ancak en önemli özelliği bulaşıcı olmasıdır. Birçok kadın hayatı boyunca karşılaşmış olduğu HPV virüsünü kendi bağışıklık sisteminin yardımı ile yenebiliyor. Ancak bazı HPV virüsleri bağışıklık sisteminden güçlü çıkabiliyor ve bu da rahim ağzı kanserine neden oluyor.

Rahim ağzı kanserinin belirtileri nelerdir?

Rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsü kendisini erken dönemde göstermiyor. Yapılacak olan muayene esnasında çıplak gözle bu virüs görünmeyebiliyor. Ancak rahim ağzı kanseri olup olmadığının tespiti için kadınlara yapılan smear testi vajinadan alınan akıntının patolojik incelemesi nedeni ile tespit edilebiliyor. Bir başka yöntem de kolposkopi adı verilen görüntüleme sistemi ile tespit edilmesidir. Ancak en sağlıklı yöntem biyopsi yöntemidir ve kesin teşhis için önemlidir.

Rahim ağzı kanserinin belirtileri genellikle hastalığın ileri aşamasında görülüyor. Genellikle vajinadan gelen kanlı akıntı rahim ağzı kanserinin belirtisi olarak değerlendiriliyor. Rahim ağzı kanseri bulunan hastalarda genellikle cinsel ilişki esnasında kanama ve düzensiz regli gibi durumlar görülebiliyor.

İlerlemiş rahim ağzı kanseri şikayetlerinde muayene esnasında tümör tespit edilebiliyor. Bu hastalığın ilerlemesi durumunda idrar yaparken bir takım problemler meydana gelebiliyor. Özellikle idrarda yanma ve şiddetli ağrı şikayetleri belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor.

Rahim ağzı kanseri olan kişilerde cinsel ilişkiden hemen sonra ya da ertesi gün bir takım kanamalar meydana gelebiliyor. Bu kanamalara tıp dilinde post koital kanama adı veriliyor. Post koital kanama önemli bir buldu olarak değerlendirilerek rahim ağzı kanserinin erken belirtisi olarak değerlendirilebiliyor.

Hpv virüsünün bulaşma yolları

Hpv virüsünün bulaşma yollarının başında cinsel ilişki geliyor. Korunmasız cinsel ilişki ile Hpv virüsü taşıyan kişiden bulaşan bu virüs, başka bir kişi ile cinsel ilişkiye girildiğinde kolay bir şekilde bulaşabiliyor. Bu virüs erkeklerde kanser vakaları meydana getirmiyor ancak genital bölgelerde ortaya çıkan siğiller bu virüs sayesinde görülüyor.

Erkeklerin genital bölgelerinde görülen siğiller cinsel ilişki nedeni ile kadınların genital bölgelerinde de görülüyor. Bu siğillerin görülmesi ile birlikte zaman geçirmeksizin mutlaka kadın doğum uzmanına muayene olunması gerekiyor. Ancak erkeklerde üroloji uzmanına muayene olarak bu siğillerin yok edilmesini sağlamalıdır.

Bağışıklık sistemi güçlü olan erkek ya da kadınlarda siğil vakaları görülmeyebiliyor. Ancak bu durum kadınların rahim ağzı kanseri olmayacağı anlamına gelmiyor. Siğilin belirti olarak kendisini göstermemesi durumunda rahim ağzı kanseri başlangıç döneminde herhangi bir belirti göstermeden ilerleyebiliyor. Bu nedenle güvensiz bir cinsel ilişki sonrasında herhangi bir belirti olmasa bile muayene olunması gerekiyor.



