Rahim ağzı kanseri, kadınlarda en sık görülen 4.tip kanser olarak bilinmektedir. Rahim ağzı kanseri rahim kanseriyle aynı kanser tipine sahiptir. Ancak iki kanser tipini birbirinden ayıran en bariz fark oluştuğu bölgedir.

Rahim ağzı kanseri nedir?

Rahim ağzı kanseri, rahim girişinde görülen kanser türüdür. Yapılan araştırmalar ise bu kanser tipinin rahim yüzeyinde etkisini gösteren bir virüsten kaynaklı ortaya çıktığını göstermektedir. Rahim yüzeyinde oluşan anormal hücreler kansere dönüştükten sonra önlem alınmazsa rahim ağzı kanseri ortaya çıkmaktadır. Kansere sebep olan virüs açılımı "Hüman Papülloma" olan HPV olarak kabul edilmiştir. Bu virüs cinsel yolla bulaşmakta, genital bölgede ve rahim ağzında siğillere sebep olmaktadır. Bu kanserden korunmak adına HPV enfeksiyonları risklerinden uzak durmak gerekmektedir. Bu risklerden uzak durmanın ilk ve en önemli yolu da korunmalı cinsel ilişkidir.

Rahim ağzı kanseri belirtileri nelerdir?

Rahim ağzı kanseri erken dönemde genellikle belirti göstermemektedir. Ancak ilerleyen dönemlerde bazı belirtilerle kendini göstermektedir:

- Vajinal kanamalar

- Vajinada akıntı ve doluluk hissi

- Cinsen ilişkinin her dönemde ağrılı geçmesi

- Cinsel birleşme sonrası kanama

- Kabızlık

- İdrarda ve dışkıda kan

- Ödem

- Ödeme ve pelvik kasılmaya bağlı olarak gelişen bacak ağrısı

Rahim ağzı kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Rahim ağzı kanseri, erken dönemde herhangi bir belirti göstermemektedir.

Ancak kanser hücreleri henüz rahim yüzeyinde olduğu zaman tespit edildiği taktirde hızlı bir tedavi uygulanmakta ve risk oranı düşük olmaktadır. Belirtiler hissedildikten sonra bu kanser tipinin tedavisi zaman almaktadır. Doktorunuz rahim ağzı kanserinden şüphelenmesi halinde bazı tarama testleri isteyecektir. Test sonuçlarında anormal hücrelerin tespiti halinde ileri testler yapılmak zorundadır. Tanı için kolposkopi, iğne biyopsisi ya da koni biyopsisi yöntemleri tercih edilmektedir. Bu testlerden alınan sonuç serviks olarak adlandırılan rahim ağzı kanserine işaret ediyorsa tedavi yöntemleri hemen başlatılmaktadır. Tedavi için farklı seçenekler vardır. Tedavi tipini etkileyen farklı faktörler vardır:

- Rahim kanseri tipi

- Kanserin rahim ağzındaki yeri

- Yaş

- Genel sağlık durumu

- Çocuk sahibi olmak istenip istenmediği

Bu özellikler dikkate alınarak bir tedavi yöntemi seçilmektedir. Kanser tek bir bölgede ise kanseri yok etmek için cerrahi müdahale uygulanabilir. Kanserin yerine göre radyoterapi ya da kemoterapi uygulanabilir. Bazı durumlarda ise radyokemoterapi kombinesi ile tedavi işlemi gerçekleştirilmektedir.

Rahim ağzı kanseri için aşı yapmak yeterli mi?

Rahim ağzı kanseri, meme kanserinden sonra kadınları etkileyen 2. kanser tipidir. Bu sebeple korunmak adına doktorlar tarafından birçok uygulama ve teknik geliştirilmektedir. Bu uygulamalardan birisi de rahim ağzı kanseri aşısıdır. Rahim ağzı kanserinden korunmak için cinsel yolla bulaşan HPV enfeksiyonlarından korunmak gerekmektedir. Bu virüsler bacak arası temasla yayılma gösterebilir. Bu sebeple bazen korunmalı cinsel ilişki de etkili olmayabiliyor. Bu noktada devreye aşı girmektedir.

Rahim ağzı kanseri aşısı iki şekilde gerçekleşebilir. İlk yöntem ilk cinsel deneyimi yaşamadan uygulanan aşıdır. Aşı için dönem 11-12 yaşlarıdır. Bu dönemde kız ve erkek çocukları HIV enfeksiyonlarını uzaklaştırmak adına aşılanmaktadır. İkinci uygulama ise cinsel deneyim yaşandıktan sonra yapılandır. 9 yaş ve 26 yaş aralığında uygulanmaktadır. Bu yaş aralığına kadar yapılan aşı etkili olacak ve enfeksiyon riskinden koruyacaktır. Aşı yapıldıktan sonra 15 yaş sonrası mutlaka tekrarlanmalıdır. Kadınlarda aşının 43 yaşa kadar yapılması halinde etkili olduğu saptanmıştır. Ancak aşı yapılsa bile düzenli rahim kanseri taramalarından geçilmelidir.

Rahim ağzı kanseri aşısı fiyatları nedir?

Rahim ağzı kanserinden korunmak adına aşı geliştirilmiş ve uzun yıllardır uygulanmaktadır. Aşının geliştirilmesiyle birlikte yapılan araştırmalar çerçevesinde kanser oranında azalma tespit edilmiştir. Aşının ilk çıktığı dönemlerde fiyatlar oldukça yüksekti. Bu sebeple çoğu hasta tarafından ciddiye alınmamakta ve tercih edilmemekteydi. Ancak son yıllarda fiyatlar oldukça düştü. Doz fiyatı 130 TL'ye kadar düşmüş olan rahim ağzı kanseri aşısı artık tercih edilmektedir. Dünyada sağlık uzmanları en etkili korunma yöntemi olan aşıya yönlendirmektedir.