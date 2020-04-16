Yüksek ölüm oranı nedeniyle rahim ağzı kanseri en tehlikeli risk faktörleri arasında yer almaktadır. Özellikle bu kanser türü son yıllarda önemli oranda artış göstermiş durumdadır. Bu yüzden rahim ağzı kanseri belirtilerinin neler olduğu merak ediliyor.

Rahim ağzı kanseri kadınlarda en sık görülen 2. hastalıklardan biridir. Her 100 kadından 2’sinin yaşama içerisinde rahim ağzı kanseri yaşadığı biliniyor. Diğer taraftan kadınların büyük bir çoğunluğunun bu hastalığa yakalanmama olasılığı oldukça yüksektir. Yine de çok dikkat edilmeli ve belli başlı öne çıkan belirtiler doğru biçimde okunmalıdır. Daha sonra mutlaka ilgili doktora başvurarak gerekli testler ve tedaviler ele alınmalıdır.

Rahim ağzı kanseri nedir?

Gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde en sık görülen jinekolojik hastalıklar arasında Rahim ağzı kanseri gelir. Genel olarak 50 yaş ve üzeri kadınlarda ortaya çıkan rahatsızlık, günümüzde daha genç yaşta da meydana gelmeye başladı. Meme kanseri ile beraber en çok rastlanan kanser risk faktörleri arasında ikinci sırada yer alıyor.

Özellikle yaşamı tehdit etmesi sebebiyle meme kanserinin bir adım önüne geçmiş durumda. HPV (Human papilloma virüsü) üzerinden meydana gelen bu hastalık, önemli oranda bulaşıcıdır ve çok fazla belirti göstermez. Düzenli olarak sağlık kontrolü ile beraber erken dönemde teşhis, bu kanserin önüne geçilmesinde büyük öneme sahiptir.

Rahim ağzı kanseri belirtileri nelerdir?

Sinsi şekilde ortaya çıkan ve pek fazla görünmeyen rahim ağzı kanseri, belli başlı bazı tetkikler üzerinde ortaya çıkar. Çıplak gözle görülmez ya da jinekolojik muayene üzerinden anlaşılmaz. Genellikle smear testi ile vajinal akıntı üzerinden bu hastalık tespit edilir. Aynı zamanda kolposkop ismi verilen ve rahim ağzını büyüten cihaz üzerinden de teşhis konulabilmektedir. Belli başlı bazı belirtiler yaşanan durumlara bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir.

- Kanlı akıntı,

- Cinsel ilişki sonrası kanama,

- Düzensiz adet kanaması,

- İdrar problemleri,

- Bacak ağrıları,

- Defekasyon zorlukları,

Bu hastalıkların bazıları başlangıç olarak çıkmakta bazıları ise kanser ileri seviyeye ulaştığında meydana gelmektedir. Önemli olan bu belirtilerden birkaç tanesi söz konusu olduğunda, mutlaka doktora başvurulması gerektiğidir. Zamanında yapılan müdahale ile beraber teşhis üzerinden gerekli tedavi yöntemleri ele alınabilir.

Rahim kanseri için siğil belirti midir?

HPV yani Human papilloma virüsü vajinal bölgede siğiller halinde ortaya çıkar. Rahim ağzı kanseri konusunda bu virüs en önemli tetikleyicilerden biridir. Genel olarak HPV bir kadının rahim kanseri olacağını tam olarak göstermese bile, en önemli belirtilerden biri olarak öne çıkmaktadır. Yani rahim kanseri için siğil en önemli belirtiler içerisinde yer alır. Eğer vücudunuzda bir siğil fark edersiniz mutlaka kontrol için doktora başvurmanız gerekmektedir.

Rahim ağzı kanseri nasıl anlaşılır?

Rahim ağzı kanseri en sinsi şekilde ve anlaşılmayacak biçimde ilerleyen hastalıklardan biridir. Belli bir noktaya gelene kadar anlamak çok kolay değildir. Ancak özellikle düzensiz adet kanaması, cinsel ilişki sonrası kanama, kanlı akıntı gibi sorunlar rahim ağzı kanserine anlatır. Bu kanser daha ciddi hayati risk faktörü noktasına geldiğinde ise bacak ağrıları, defekasyon sorunları ve idrar problemleri ortaya çıkmaktadır.

Rahim ağzı kanseri belirtileri karşısında ne yapmak gerekir?

Rahim ağzı kanseri konusunda herhangi bir belirti söz konusu ise hemen bir doktora başvurmak ilk seçenek olmalıdır. Uzman doktor tarafından yapılan testler ile beraber tanı konularak tedaviye geçilir. Genital siğiller dondurularak, yakılarak, cerrahi yöntemler ya da lokal kremler aracılığıyla tedavi edilir.