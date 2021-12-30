Raheem Sterling, Ronaldo hayranı olduğunu açıkladı

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Raheem Sterling, rakipleri Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo'ya övgülerde bulundu.

BBC'ye konuşan Sterling, Ronaldo'nun büyük bir hayranı olduğunu belirterek, "Olağanüstü bir oyuncu. Uzun yıllardır oynayan bir oyuncu, ben çocukken onu izliyordum. Onun büyük bir hayranıyım." sözlerini dile getirdi.

Ronaldo'nun 36 yaşında dahi iyi performanslar gösterdiğine de değinen İngiliz futbolcu, "O, 36 yaşında. Bu onun mental olarak ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Kendini mental ve fiziksel olarak zinde tuttu." dedi.







