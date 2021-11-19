MENÜ

Raheem Sterling, Manchester City'den ayrılıyor mu? Guardiola açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Raheem Sterling'in Barcelona'ya transfer olacağına yönelik iddialar hakkında konuştu.

19 Kasım 2021, Cuma 20:49 Son Güncelleme:
- A +
Raheem Sterling, Manchester City'den ayrılıyor mu? Guardiola açıkladı

﻿﻿Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Raheem Sterling'in Barcelona'ya transfer olacağına yönelik iddialar hakkında konuştu.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, Sterling'in Barcelona'ya transfer olacağına yönelik iddialar sorulduğunda, " Transfer döneminin son gününe kadar bana transferler hakkında soru sormayın. çünkü cevap vermeyeceğim. Bu benim işim değil, bizim işimiz de değil. Bizim işimiz oynayacağımız maçlar. Gelecekte ne olacağıyla ilgili hiçbir soruya cevap vermeyeceğim çünkü bilmiyorum. Ve bir saniye bile endişelenmiyorum." ifadelerinde bulundu.

İlgili Haberler
Xavi: Coutinho'nun öz güvenini geri kazanması gerekiyor


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...