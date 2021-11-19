﻿﻿Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Raheem Sterling'in Barcelona'ya transfer olacağına yönelik iddialar hakkında konuştu.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, Sterling'in Barcelona'ya transfer olacağına yönelik iddialar sorulduğunda, " Transfer döneminin son gününe kadar bana transferler hakkında soru sormayın. çünkü cevap vermeyeceğim. Bu benim işim değil, bizim işimiz de değil. Bizim işimiz oynayacağımız maçlar. Gelecekte ne olacağıyla ilgili hiçbir soruya cevap vermeyeceğim çünkü bilmiyorum. Ve bir saniye bile endişelenmiyorum." ifadelerinde bulundu.



