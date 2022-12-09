Raheem Sterling Katar'a dönüyor
İngiltere'nin, Senegal'i 3-0 yenerek çeyrek finale çıktığı mücadele öncesi Raheem Sterling, aniden kadrodan çıkarılmıştı. Sterling'in, Londra'da ki evine, eşi ile çocuklarının olmadığı sırada hırsızların girdiği öğrenilmişti. tecrübeli futbolcunun, yarın Fransa ile karşılaşacak İngiltere kadrosuna bugün katılacağı bilgisine ulaşıldı.
İngiltere'nin, Senegal'i 3-0 yendiği maçın kadrosundan Raheem Sterling son anda çıkarılmıştı. Sterling'in, Başkent Londra'daki evinin, eşi ve çocuklarının olmadığı sırada soyulduğu bildirildi. Hırsızların, evden toplamda 300 bin Pound değerinde eşya çaldığı, Sterling'in de olayı haber alır almaz İngiltere'ye döndüğü öğrenildi.
FRANSA MAÇINDA OLACAK
İngiltere - Fransa maçında teknik direktör Gareth Southgate'in görev vermesi halinde Raheem Sterling kadroda yer alacak.