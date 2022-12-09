İngiltere'nin, Senegal'i 3-0 yendiği maçın kadrosundan Raheem Sterling son anda çıkarılmıştı. Sterling'in, Başkent Londra'daki evinin, eşi ve çocuklarının olmadığı sırada soyulduğu bildirildi. Hırsızların, evden toplamda 300 bin Pound değerinde eşya çaldığı, Sterling'in de olayı haber alır almaz İngiltere'ye döndüğü öğrenildi.

FRANSA MAÇINDA OLACAK

İngiltere - Fransa maçında teknik direktör Gareth Southgate'in görev vermesi halinde Raheem Sterling kadroda yer alacak.