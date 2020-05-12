Raheem Sterling: Hepimiz futbolu çok seviyoruz

Manchester City forması giyen Raheem Sterling, corona virüs sonrası futbola dönüş süreci hakkında çarpıcı konuştu. Kişisel sosyal medya kanalında merak edilenleri anlatan Sterling, İngiltere Premier Ligi'ne dönüş için aceleci olmamaları gerektiğini vurguladı.

Ciddi bir pandemiyle mücadele edildiğini dile getiren 25 yaşındaki futbolcu, "Hepimiz futbolu çok seviyoruz ve bir an önce sahalara dönmek istiyoruz; ancak şu an ortada ciddi bir salgın var. Bu yüzden oyuna; sadece futbolcular için değil, aynı zamanda sağlık çalışanları, kulüp personelleri ve hakemler için de güvenli olan bir tarihte geri dönmeliyiz. Bunun nasıl olacağını bilmiyorum; ancak geri dönmek için en doğru zamanın herkes için en güvenli olan zaman olduğuna inanıyorum." dedi.

25 yaşındaki futbolcu, olası kötü senaryoların kendisini endişelendirdiğini itiraf ederken, "Yaşayabileceğimiz en kötü sonucu düşünüyorum. Ne yazık ki geri döndüğümüzde neler olacağını bilmiyoruz. Umarım geri döndüğümüzde her şey iyi olur." ifadelerini kullandı.

Kendi ailesinden ve yakın arkadaşlarının ailelerinden insanların Covid-19 nedeniyle yaşamlarını yitirdiğini de anlatan Sterling, futboldan önce ailesinin ve yakın çevresinin güvenliğini düşündüğünü dile getirdi.