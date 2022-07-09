İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Manchester City forması giyen Raheem Sterling'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

The Athletic'te yer alan habere göre Chelsea, Raheem Sterling'in transferi için Manchester City ile 50 milyon Sterlin bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardı.

Daha önceden Chelsea ile kişisel şartlarda anlaşmaya varan 27 yaşındaki İngiliz yıldızın 5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Ayrıca Sterling'in sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon da bulunacak.

Sağlık kontrollerinden geçecek

Chelsea şu anda futbolcunun sağlık kontrollerinden geçeceği tarihi ayarlamaya çalışıyor. Transferde her eşyin yolunda gitmesi durumunda Sterling, takımın ABD'de gerçekleştireceği kamp öncesi kadroya dahil olacak.

Tuchel'den etkilendi

Ayrıca Sterling'in Chelsea teknik dirtektörü Thomas Tuchel ile görüştüğü ve Alman çalıştırıcının ve kulübün vizyonundan etkilendiği belirtilenler arasında yer alıyor.

2015 yılında Liverpool'dan Manchester ekibine transfer olan Sterling, geçtiğimiz sezon 47 maçta 17 gol ve 9 asistlik performans gösterdi.



