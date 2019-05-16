Ragbide nağmalup Türkiye şampiyonu oldular

Samsun’un Çarşamba ilçesindeki ilçe stadyumunda 11-14 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenen Okullararası Ragbi Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası’na Samsun, Ankara, Bilecik, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Osmaniye, Gaziantep ve Konya olmak üzere toplam 9 ilden 14 takım katıldı. Şampiyonanın Genç Erkekler A 7’li Ragbi kategorisinde yarışan Samsun temsilcisi Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi oynadığı 6 maçın tamamını kazanarak nağmalup Türkiye Şampiyonu oldu.

Şampiyon oldukları için mutlu olduğunu belirten Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Ragıp Doğan, “Şampiyonanın Genç Erkekler A 7'li Ragbi kategorisinde yarışan final maçında 2017-2018 sezonu Türkiye Şampiyonu Konya Spor Lisesi’ni 19-15 skorla yenerek 2018 – 2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Okullararası Genç Erkekler 7'Li Ragbi Türkiye Şampiyonu olduk. Geçen sene finalde kaybettiğimiz Konya Spor Lisesi müsabaksını bu sene yine finalde karşılaşarak mağlup etmeyi başardık ve rövanşı kazandığımız için mutluyuz. Gösterdikleri üstün mücadeleden ötürü öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca sporcumlarımıza her zaman destek olan sporlarımızın ailelerine, okulumuz idareci ve öğretmenlerine yanımızda oldukları için teşekkür ederiz” dedi.

Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi Ragbi Antrenörü Erkan Göral ise, “Milli Mücadelenin 100’üncü yılında Samsunumuza şampiyonluk kupasını kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Sporcularımızı göstermiş oldukları üstün performans ve savaşçı ruhlarından ötürü tebrik ediyorum” diye konuştu.

DHA