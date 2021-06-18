Avrupa 7’li Ragbi Trophy Serisi Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te 19-20 Haziran tarihinde yapılacak. Türk Ragbi tarihinde ilk kez Avrupa Trophy Ligi'nde yarışacak olan Büyük Erkekler 7’li Ragbi Milli Takımı 31 Mayıs 2021 tarihinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ndeki MAKÜ Spor Toto Tesisleri'nde kampa girdi. 03 Mayıs – 02 Haziran tarihleri arasında yapılan milli takım seçmelerine 40 sporcu arasından Samsun’dan 5 ragbi oyuncusu seçildi. Samsun Çarşamba Ayyıldız Gençlik ve Spor Kulübü'nden Yasin Bakar, Mehmet Sefa Kaptan ve Miraç Ertürk, Samsun Olympian Sharks Kulübünden Etem Rasim Seydioğlu ve İsmail Danışmaz milli takım as kadrosuna seçildi. Ayrıca milli takımın kaptanlık görevi de yine Samsun Çarşamba Ayyıldız Spor Kulübü oyuncusu Yasin Bakar’a verildi.

Antrenör Erkan Göral, “Sporcularımız zorlu elemelerden geçerek milli takım formasını terletme hakkı kazandı. Milli takıma seçilen 5 oyuncumuzun 5’i de milli takımda yıllarca yarışan deneyimli ve başarılı oyunculardır. Oyuncularımız yıllardır Samsunumuzu Türkiye Liglerinde ve Milli takımlarda başarı ile temsil etmişlerdir. Oyuncularımıza güvenimiz tam. İnanıyorum ki Zagreb’te yapılacak olan Büyük Erkekler 7’li Ragbi Avrupa Serisi müsabakalarında ülkemizi başarı ile temsil edeceklerdir. Oyuncularımıza milli takıma seçilerek Samsunumuzu gururlandırdıkları için bir kez daha teşekkür ediyor ve müsabakalarda başarılar diliyorum. Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan’a Türk sporuna ve Ragbi’ye vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ederim” dedi.

DHA