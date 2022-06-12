Rafting adrenalini yaşamak için akın akın geliyorlar

Havaların ısınması, su debisinin yükselmesi ile birlikte özellikle İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Bilecik, Zonguldak gibi illerden binlerce kişi Melen Çayı'nda adrenalin dolu anlar yaşamak için rafting yapmaya geliyor. Rafting Düzce

Temsilcisi Birol Tepe, 13 kilometrelik parkurda rafting severleri ağırlamaya başladıklarını belirterek, aynı anda bin 500 kişiye hizmet verdiklerini söyledi. Tepe, 31 Aralık 2022’ye kadar 150 bin kişiyi ağırlamayı hedeflediklerini aktardı.

Birol Tepe, “30 bot aynı anda çıkıyoruz. Burada 4 firma bulunuyor. Günde minimum 500 kişinin altına düşmüyoruz. Maksimum bin 500 kişileri görebiliyoruz çok yoğun sezonlarımızda. Değişkenlik gösterebiliyor ama 500 ila bin kişi arasında ziyaretçimiz olabiliyor. Sayıyı ne kadar çok alırsak kalite o kadar düşer. Buraya gelenleri müşteri olarak görmüyoruz. Buraya gelen herkes bizim misafirimiz. Misafir skalamızı, kapasitemiz 600 kişi ise 700-800 kişi olarak yapmıyoruz. 600’de kalıyoruz ve kaliteli hizmet veriyoruz. Bir gelen, bir değil, 10 değil, 100 geliyor. Bu yüzden de belirli sınırlarımız var. Maksimum 2 bin ila 4 bin 500’leri görüyoruz” dedi.

“Deniz sporu ile nehir sporu aynı değil”

Havaların ısınması ile nehir sporuna olan ilginin giderek arttığını söyleyen Birol Tepe, “Burası müthiş bir potansiyel. Hepimiz geziyoruz. Deniz sporu ile nehir sporu aynı denklem değil. Çünkü nehir gerçekten çok keyifli. Bunun yanında eğlencesi var, adrenalini var, macerası var, anlık spontane gelişen doğanın muhteşem güzellikleri var. Sadece bir kere suya girip çıkmak değil, 13 kilometre boyunca 2 saat muhteşem bir suda rafting yapabiliyorsunuz. Suya girdiğinizde yüzme ihtiyacınızı, eğlencenizi hem de adrenalini tadıyorsunuz. Bu da gelen bütün misafirlerimizi çok daha fazla cezbediyor” ifadelerini kullandı.

Rafting yapanlar adrenalin dolu anlar yaşamanın yanı sıra eğlenmeyi de ihmal etmiyor.

İHA