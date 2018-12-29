Yarı finalde elendiği Amerika Açık'tan bu yana sağ ayak bileğindeki sakatlıktan ötürü kortlardan uzak kalan Rafael Nadal, geri dönüşünü bir hazırlık turnuvasında gerçekleştirdi.

Abu Dabi şehrinde düzenlenen Mubadala Dünya Tenis Şampiyonası'nın yarı finalinde korta çıkan İspanyol raket, Kevin Anderson'a 4-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle teslim oldu.

Dünya 2 numarası, bugün Karen Khachanov ile oynaması gereken üçüncülük maçından da ağrıları nedeniyle çekildiğini açıkladı.

Puan değeri olmayan turnuvanın finali Novak Djokovic ile Kevin Anderson'ı, üçüncülük maçı ise Dominic Thiem ile Karen Khachanov'u buluşturacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler