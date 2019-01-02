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Rafael Nadal'dan Avustralya Açık öncesi kötü haber!

Erkekler tenisinin 2 numaralı ismi Rafael Nadal'dan Avustralya Açık öncesi hayranlarını endişelendiren haber... İspanyol raket, Brisbane International'dan sakatlığı nedeniyle çekildiğini duyurdu.

02 Ocak 2019, Çarşamba 13:47
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Rafael Nadal'dan Avustralya Açık öncesi kötü haber!

Sakatlığı nedeniyle son Amerika Açık'tan bu yana hiçbir resmi maça çıkamayan Rafael Nadal'dan hayranlarına bir kötü haber daha geldi.

Mubadala Dünya Tenis Şampiyonası'nda Kevin Anderson'a elendikten sonra üçüncülük maçına çıkmayan İspanyol raket, bugün de 1 numaralı seri başı olarak yer aldığı Brisbane International'dan çekilme kararı aldı.

17 Grand Slam şampiyonu, çekilme kararına gerekçe olarak sol uyluğundaki sakatlığı gösterirken doktorlarının kendisine sezonun ilk Grand Slam'i olan Avustralya Açık öncesinde risk almaması tavsiyesinde bulunduğunu vurgulandı.

Nadal'ın çekilmesinin ardından Jo-Wilfried Tsonga'nın ikinci turdaki rakibi ise şanslı kaybeden olarak ana tabloya dahil olan Taro Daniel oldu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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