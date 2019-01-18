Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta 2 numaralı seri başlarından tek erkeklerde Rafael Nadal, tek kadınlarda ise Angelique Kerber üst tura çıktı.

Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya beşinci gün maçlarıyla devam edildi.

Tek erkekler üçüncü turda 2 numaralı seri başı Rafael Nadal, Avustralyalı Alex de Minaur’u 6-1, 6-2 ve 6-4’lük setlerle zorlanmadan 3-0 yenerek adını üst tura yazdırdı.

6 numaralı seri başı Marin Cilic ise 2-0 geriye düştüğü mücadelede İspanyol 26 numaralı seri başı Fernando Verdasco’yu 3-2 mağlup ederek üst tura yükseldi. 4 saat 18 dakika süren karşılaşmada ilk iki seti 6-4 ve 6-3 kaybeden Hırvat tenisçi, sonraki setleri ise 6-1, 7-6 ve 6-3 kazandı.

22 numaralı seri başı Roberto Bautista Agut ise 10 numaralı seri başı Rus Karen Khachanov’u 6-4, 7-6 ve 6-4’lük setlerle 3-0 yenerek günün sürprizlerinden birine imza attı.

3 numaralı seri başı İsviçreli Roger Federer, 14 numaralı seri başı Yunan Stefanos Tsitsipas, 20 numaralı seri başı Grigor Dimitrov ve Çek Tomas Berdych de dördüncü tura çıkmayı başardı.

Kerber zorlanmadı

Tek kadınlarda turnuvanın 2016 yılı şampiyonu 2 numaralı seri başı Alman Angelique Kerber, Avustralyalı Kimberly Birrell’i 6-1 ve 6-0’lık setlerle zorlanmadan 2-0 yenerek dördüncü tura kaldı.

Çek 8 numaralı seri başı Petra Kvitova ise İsviçreli Belinda Bencic’i 6-1 ve 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup ederek yoluna devam etti.

3 numaralı seri başı Caroline Wozniacki’nin elenmesinin ardından günün diğer sürprizini, 11 numaralı seri başı Belaruslu Aryna Sabalenka’yı 2-0 mağlup eden dünya 87 numarası ABD’li Amanda Anisimova gerçekleştirdi.

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı ABD’li Sloane Stephens ve 15 numaralı seribaşı Ashleigh Barty de turnuvada yoluna devam etti.

Yarının programı

Tek kadınlar üçüncü turunda yarın, 1 numaralı seri başı Rumen Simona Halep ile ABD’li Venus Williams karşılaşacak. 4 numaralı seri başı Japon Naomi Osaka’nın rakibi ise Tayvanlı Hsieh Su-Wei olacak.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, 25 numaralı seri başı Kanadalı Denis Shapovalov, 4 numaralı seri başı Alman Alexander Zverev de Avustralyalı Alex Bolt karşısında tur bileti arayacak.

AA