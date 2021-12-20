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Rafael Nadal, koronavirüse yakalandı

Son olarak Abu Dabi'de turnuvaya katılan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, koronavirüse yakalandı.

20 Aralık 2021, Pazartesi 14:52 Son Güncelleme:
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Rafael Nadal, koronavirüse yakalandı

Dünyaca ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal, koronavirüse  yakalandığını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Nadal, durumunun şu an iyi olduğunu ve durumuyla ilgili herkesi bilgilendireceğini belirtti.

Nadal açıklamasında, "Herkese selam. Abu Dabi'deki turnuvadan sonra İspanya'ya döndüğümde, yapılan Covid-19 testim pozitif çıktı. Hem Kuveyt'te hem de Abu Dabi'de 2 günde bir test olduk ve hepsi negatif sonuçlandı. En son cuma günü test olmuştum ve sonuçları cumartesi günü çıkmıştı. Şu an keyifsiz anlar yaşıyorum ancak düzeleceğimi umuyorum. Şu an evdeyim ve durumumu benimle iletişime geçenlere anlattım. Önümüzdeki turnuvalar hakkında herkesi detaylı bilgilendireceğim. Desteğiniz ve anlayışınız için şimdiden herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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