Rafael Nadal, Indian Wells'ten çekildi

Indian Wells erkekler yarı finalinde Roger Federer ile karşılaşacak olan Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi ve İsviçreli raket finale yükseldi.

17 Mart 2019, Pazar 00:05
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Rafael Nadal, Indian Wells'ten çekildi

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, dizindeki sakatlık nedeniyle Indian Wells Masters Tenis Turnuvası’ndan çekildi.

ABD’nin California eyaletinde düzenlenen turnuvada mücadele eden dünya 2 numarası Nadal, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle İsviçreli Roger Federer ile oynayacağı yarı final maçından çekildiğini duyurdu.

32 yaşındaki Nadal, Rus Karen Khachanov ile oynadığı çeyrek final mücadelesinde de iki kez tedavi molası almıştı.

Federer, finalde Avusturyalı Dominic Thiem ya da Kanadalı Milos Raonic ile karşılaşacak.

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