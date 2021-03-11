Dünyaca ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Dubai'de önümüzdeki hafta düzenlenecek ATP 500 turnuvasına katılmayacağını söyledi.

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki tenisçi, "Bana gönderilen davet için teşekkür ederim. Turnuvaya katılmayı ciddi bir şekilde düşündüm. Ancak henüz oynamaya hazır olduğumu sanmıyorum. Nazik davet için herkese bir kez daha teşekkür ederim. Bol şans. Ve... Turnuva Direktörü Salah Talak'a, benzeri görülmemiş Koronavirüs salgını ve herkes için zor zamanlar sırasında Dubai'ye sorunsuz bir şekilde gelişini sağlama çabalarının farkındayım. O yüzden özel olarak teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Miami'yi bekliyor

Rafael Nadal'ın bir sonraki turnuva olan Miami Masters 1000'e katılması bekleniyor. Amerika'daki turnuva 24 Mart-4 Nisan arasında düzenlenecek. İspanyol raket, daha sonra ise 11 şampiyonluğunun bulunduğu toprak zeminde 12-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Monte-Carlo Masters 1000'de boy gösterecek.







