İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın başarılı futbolcusu Rafael Leao takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınında yer alan habere göre 2019 yılında Milan'a transfer olduğu dönemde karşılaştığı zorluklar hakkında konuşan Leao, "Milano'daki ilk iki yılım oldukça zordu, hayatın çok farklı olduğu Fransa'dan geldim. Milan'a geldiğinizde, birçok efsanenin sizinle aynı formayı giydiğini ve birçok kupa kazandığını biliyorsunuz. Bir geçiş sürecinden sonra farklı bir insan ve farklı bir oyuncu oldum." dedi.

Ibrahimovic'in etkisi

Adaptasyon sürecine Zlatan Ibrahimovic'in etkisinden bahseden Portekizli futbolcu, "Bu süreçte her gün yanımda olan ailem, teknik direktör Pioli ve Ibrahimovic çok önemliydi. Zlatan bir örnek, bana sormanın, saha dışında bile her zaman odaklanmanın önemini öğretti. Onunla sadece saha içerisinde değil, saha dışında da sık sık görüşüyoruz." sözlerini dile getirdi.

Hedefleri

geleceğe yönelik hedefleri hakkında da konuşan Leao, "Şimdi gelecekteki tüm fırsatlardan yararlanmak istiyorum, bir kahraman olmak ve Portekiz Milli Takımı'nın ilk 11'indeki yerimi hak etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

2019 yılında Lille'den Milan'a 29.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Leao, bu sezon 8 maçta 3 gol ve 6 asistlik performansa imza attı.



