İspanyol teknik direktör Rafael Benitez, kadrosunda milli futbolcumuz Cenk Tosun'u bulunduran Premier Lig ekibi Everton'ın başına geçmeye hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın paylaştığı habere göre, 61 yaşındaki teknik direktörün lacivert beyazlılarla 1 yılı opsiyonlu 2024 yılına kadar geçerli olacak sözleşme için önümüzdeki hafta görüşme gerçekleştirecek.





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Kariyeri başarılarla dolu

Son olarak 2019-2021 yılları arasında Çin'de görev yapan Rafael Benitez, kariyeri boyunca Liverpool, Chelsea, Valencia, Inter gibi Avrupa devlerini çalıştırdı. İspanyol teknik direktörün birçok lig şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferleri bulunuyor.