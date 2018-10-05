Radosval Latal 26 yıl sonra Kadıköy’de

Futbolculuk kariyerinde Sigma Olomouc ile 1992-93 sezonunda UEFA Kupası'nda sarı lacivertlilere karşı oynayan Latal'ın takımı ilk maçı 1-0 kaybederken, rövanşı 7-1'lik skorla kazanmıştı.
(Sabah)
Futbolculuk kariyerinde Sigma Olomouc ile 1992-93 sezonunda UEFA Kupası'nda sarı lacivertlilere karşı oynayan Latal'ın takımı ilk maçı 1-0 kaybederken, rövanşı 7-1'lik skorla kazanmıştı.
(Sabah)
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