Radoslav Latal, "Genel olarak baktığımızda 18 kişilik oyuncu kadrosu ile sahaya çıkacağız. Onlar iyi başlayamadılar ancak kaliteli bir takımlar bunu biliyoruz. Biz kendi işimize bakacağız. Maça konsantre olacağız. Rakibin üzerinde kazanma baskısı var onu değerlendirmeye çalışacağız" diye konuştu.

"AVRUPA'DA KENDİMİZ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe'nin durumunun ne olursa olsun Türkiye liginin en iyi takımların biri olduğunu ifade eden Latal, "Çok kaliteli takım bizim için çok zor olacak. Böyle bir atmosferde oynamak futbolcularım için festival havasından olacak. Buraya kadar gelmek bizim için bir başarı. Buraya kadar gelmişken daha da ileri gitmek istiyoruz tek amacımız yolumuza devam etmek. Avrupa'da kendimiz göstermek istiyoruz'' şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN BU ŞEKİLDE OLMAMASINI TERCİH EDERDİK"

Fenerbahçe'nin durumunun kendileri için avantajdan çok dezavantaj olduğunu kaydeden Radoslav Latal, "Fenerbahçe'nin bu şekilde olmamasını tercih ederdik. Bizim maçımızı kilt maçı olarak görüyorlar. Normalde olandan daha fazla önem veriyorlar. Taraftar baskısından dolayı kendi durumlarını düzeltmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklar" ifadelerini kullandı.

BORİS GODAL: "GÖREV VERİLDİĞİ TAKTİRDE OYNAMAYA HAZIRIM"

Spartak Trnava takım kaptanı Boris Godal, sakatlığının sona erdiğini dile getirerek, "Hocam görev verdiği taktirde mücadelede oynamaya hazırım" dedi.

Kendileri açısından buraya kadar gelmenin büyük başarı olduğunu dile getiren Godal, "Buraya kadar gelmişken daha iyi yerlere gitmek istiyoruz. İyi bir atmosferde iyi oyunculara karşı oynayacağız. Tek amacımız yolumuza devam etmek. Bizim için burada oynamak hem çok heyecan verici hem de böyle bir taraftar topluluğu karşısında oynamayı büyük bir özlemle bekliyoruz" diye konuştu.