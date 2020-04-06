1977-78 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen eski Sırp futbolcu ve teknik direktör Radomir Antic 71 yaşında hayatını kaybetti. 21 Kasım 1948 doğumlu Radomir Antic özellikle teknik direktörlük kariyeri boyunca Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid gibi önemli takımlarda görev almış son olarak Sırbistan Milli Takımı ve Çin Ligi takımlarından Luneng ve Hebi Fortune da görev yapmıştı.

1995-96 sezonunda Antic hem lig hem kupayı kazanmıştı

Radomir Antic 1995-96 sezonunda Atletico Madrid ile hem La Liga'yı hem de Copa Del Rey'i kazanırken en başarılı teknik adam ödülünü de kazanmıştı. Antic ayrıca La Liga ekiplerinden Zaragoza, Oviedo, Celta Vigo gibi takımlarda da görev yapmıştı.

Radomir Antic 1977-78 sezonunda Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadı

Radomir Antic, uzun yıllar Partizan takımında oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye gelmiş ve 1977-78 sezonunda lig şampiyonu olmuştu. Oynadığı 28 lig maçında 2 gol atan Antic, daha sonra Zaragoza ve Luton Town takımlarından oynamıştı.















