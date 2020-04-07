Radomir Antic hayatını kaybetti

Fenerbahçe’nin şampiyon olduğu 1977-1978 sezonunda Sarı-Lacivertli formayı giyen Radomir Antic 71 yaşında hayatını kaybetti.

07 Nisan 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Radomir Antic hayatını kaybetti

Fenerbahçe’nin şampiyon olduğu 1977-1978 sezonunda Sarı-Lacivertli formayı giyen Radomir Antic 71 yaşında hayatını kaybetti.

1990’da ülkesi Sırbistan’ın takımı Partizan’da başladığı teknik direktörlük kariyerinde; Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid gibi devler olmak üzere 6 İspanyol, 2 Çin takımı ile Sırbistan’ı çalıştıran Antic’in ölümü nedeniyle Fenerbahçe’nin yayınladığı başsağlığı mesajında; “1977-1978 sezonunda çubukluyu terleten ve kazandığımız şampiyonlukta önemli rol oynayan eski oyuncumuz Radomir Antic’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Huzur içinde uyu Radomir Antic” ifadeleri kullanıldı.

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