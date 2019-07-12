Inter'in Belçikalı yıldızı Radja Nainggolan, 2011 yılından bu yana evli olduğu Claudia Lai Nainggolan'dan gelen kötü haberler sarsıldı. Resmi Instagram hesabından kansere yakalandığını duyuran Claudia, kemoterapi seanslarına başladığını söyledi. İşte Nainggolan'ın eşinin duygu yüklü o açıklamaları:

"Bir aydır her sabah yaşadığım şeyin bir kabus olduğunu umarak uyanıyorum. Ancak kendi içimde bir kabus yaşadığımı fark ediyorum. Böyle bir şeyin mümkün olabildiğince geç başıma gelmesini isterdim ama olmadı. Geçen günler yaşama sevincimi de benden götürüyor. Bugünden itibaren hayatımda yeni bir dönem başlıyor: Kemoterapi.

Kim derdi ki bir gün Claudia, yeni bir güne başlamaktan korkacak? Aslında korku kelimesi bile yaşadığım şeyi tarif etmekte hafif kalır. Döktüğüm bunca gözyaşının ardından söyleyebileceğim tek şey, bu çirkin hayvanla savaşma zamanının geldiğidir. Bu süreçte beni mutlu etmeye çalışan arkadaşlarıma ve aileme tüm kalbimle teşekkür ediyorum.

Bana mücadele etmem için gerekli olan gücü ve pozitif enerjiyi sağladılar. Fakat her şeyin de ötesinde ruh hâlimdeki her türlü değişimi idare etmeyi başardılar. Bu kabusla yaşayan herkese boş şans... Gülümsemenizi asla kaybetmeyin."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler