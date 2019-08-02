Radja Nainggolan transferi resmen açıklandı!

Inter'in geçtiğimiz yaz Roma'dan 38 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Radja Nainggolan'ın adı, bir süredir Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul ediyordu. 31 yaşındaki Belçikalı futbolcunun yeni takımıysa dün gece resmen açıklandı.

Birkaç gün evvel Sky Sport İtalya'ya verdiği röportajda Nainggolan'ı transfer edeceklerine yönelik haberleri "hayal ürünü" olarak niteleyen Cagliari Başkanı Tommasso Giulini, dün Inter'in kulüp binasından çıkarken basın mensuplarına verdiği demeçte "Buraya elbette Nainggolan'ın transferi için geldi. Kendisinin bize dönmesi dünyanın en güzel olayı." ifadelerini kullandı.

Giulini'nin bu açıklamaları sonrası Nainggolan'ın çok kısa bir süre içerisinde kendisini Cagliari'ye bağlayan resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler