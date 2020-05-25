İlkbahar aylarında yetişen çok yıllık bitki olarak radika otu özellikle vitamin deposu olarak bir adım öne çıkmaktadır. C vitamini başta olmak üzere pek çok mineral kaynağı ile hastalıklara, ağrılara ve bazı rahatsızlıklara karşı ciddi şekilde çare üretmektedir. Sağlık açısından sunduğu faydalar ile beraber ülkenin dört bir tarafında kullanılan önemli şifalı bitkilerden biridir.

Radika otu nedir?

Radika otu nisan ve mayıs aylarında kırlarda yetişen çok yıllık bir bitkidir. Papatyagiller ailesinden olan bu özel ve şifalı ot, sarı renkli çiçekleri ile beraber aynı zamanda güzel bir görüntü sunmaktadır. Özellikle 100 farklı çeşidi üzerinden dünyanın her yerinde yetişen önemli otsu bitkiler arasında yer alıyor. Özellikle beta-karoten mineral içeriği ile beraber C vitamini eşliğinde önemli bir kaynaktır.

Aynı zamanda bol miktarda magnezyum, kalsiyum, demir ve potasyum ile beraber A ve C vitaminleri bulunmaktadır. Doğal olarak kırlardan elde edilme imkanı bulunurken ayrıca aktarlardan hazır şekilde temin etmek mümkün. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve daha dinç ve zinde bir gün geçirme noktasında, radika otu güçlü bir otsu besin kaynağıdır. Değişik yöntemleri kullanmak suretiyle değerlendirebilir ve faydalarından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

Radika otunun faydaları nelerdir?

Düzenli ve dengeli şekilde radika otu tükettiğiniz zaman birçok farklı faydasını görebilirsiniz. Her derde deva olarak şifa veren bir bitki şeklinde tabir edilen radika otunun, insan sağlığı konusunda akla gelebilecek birçok faydası bulunmaktadır.

Grip ve soğuk algınlığı tedavisinde değerlendirilir,

Vücuttan toksinlerin atılması için antioksidan etki sağlar,

Bağışıklık sistemini yüksek oranda güçlendirir,

Çok iyi bir karaciğer dostu olarak öne çıkar,

Çay tüketilmesi suretiyle iyi bir kilo verme dostudur,

Karaciğeri temizlemek suretiyle hormonların daha dengeli çalışmasına imkan verir,

Sindirim sisteminin düzenli ve sağlıklı çalışmasına katkı sağlar,

Gaz ve kabızlık problemlerini önler,

Böbrek taşının atılması için destek sağlar,

Vücutta yer alan fazla suyun atılmasına imkan tanıyarak kalp ve damar hastalıklarını önler,

Kan şekerini dengelemek suretiyle aynı şekilde kolesterolü dengeler,

Cilt sağlığı konusunda çok faydalı bir bitkidir,

Egzama, sedef ve akne gibi rahatsızlıklar için önemli bir potansiyel teşkil etmektedir,

İltihaplanmayı önler,

Değişik kullanım yöntemlerini değerlendirmek suretiyle alternatif tıp konusunda radika otu büyük öneme sahiptir. Sağlıklı ve düzenli şekilde kullanıldığı takdirde yaşanabilecek birçok hastalık ve rahatsızlık ile ağrıların giderilmesinde olanak verir. Ancak bu bitkinin kullanılmasından önce mutlaka bir doktora başvurulmalı ve izin alındıktan sonra değerlendirilmelidir.

Radika otu ne işe yarar, ne için kullanılır?

Alternatif tıp konusunda en çok kullanılan otsu çok yıllık bitkiler arasında radika otu gelmektedir. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile beraber virüs ve bakteri gibi pek çok farklı zararlı konusunda antibakteriyel bir katkı sağlar. Kan şekerini düzenler, kalp ve damar hastalıkları için etkilidir, aynı zamanda vücuttaki toksinlerin atılmasında önemli rol oynar.

Vücudu rahatlatması ve genç kazandırması noktasında günün daha zinde geçmesine de olanak vermektedir. Böylece paralel olarak günün daha pozitif bir bakış açısıyla mutlu şekilde yaşanmasına imkan tanır. Özellikle böbrek rahatsızlıkları ile beraber böbrek taşını atılmasında çok fazla değerlendirilen bir bitkidir. Yaşanabilecek olası birçok hastalık ve rahatsızlık için dengeli ve düzenli şekilde tüketmek mümkün.

Değişik kullanım yöntemlerine bağlı olarak radika otunu değerlendirebilirsiniz. Örneğin kaynatılması üzerinden hazırlanmış olan kür ile beraber cildin üzerine sürülerek, daha genç ve sağlıklı bir cilt kazanım şansı yakalanır. Aynı zamanda egzama ve akne ile sivilce gibi sorunlara karşı da bu şekilde çözüm sunar. Diğer taraftan çay şeklinde kullanılabilir ya da farklı yemeklerde de değerlendirilebilir. Genel olarak 10 dakika kaynatmak suretiyle radika otunu hazır hale getirebilir ve değişik amaçlar için kullanabilirsiniz. Şifa olarak içerdiği vitamin ve mineral deposu ile beraber her açıdan sağlık konusunda büyük öneme sahip otlar arasındadır.