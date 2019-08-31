Radamel Falcao'yu getiriyorlar

Galatasaray’da nefesler tutuldu, Radamel Falcao’nun transferi bekleniyor... Son olarak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Monaco’daki transfer toplantısında görüntülendi.

31 Ağustos 2019, Cumartesi 06:01
- A +
Radamel Falcao'yu getiriyorlar

Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, bu görüşme sonrası Fransa’dan ayrılarak Türkiye’ye döndü. Ancak Albayrak’la birlikte idari menacer Şükrü Hanedar, Monaco’da kaldı ve işin resmiyete dökülmesi için geri sayıma başladı. Albayrak, artık Falcao’yu İstanbul’a getirmeden Monaco’dan ayrılmayı düşünmüyor. Kolombiyalı golcü de imza için artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Artık parasına bakmıyorlar!

Sarı-Kırmızılılar’ın hedefi, işi bonservis bedeli ödemeden bitirmek. Ancak sürecin uzaması ve gelinen nokta itibarıyla, Galatasaray Yönetimi’nin 3.5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Ancak bu durumda Galatasaray cephesinin ciddi bir satış yaparak, Finansal Fair Play dengesini sağlaması gerekiyor. Mbaye Diagne’nin satışıyla ilgili olarak görüşmelerini sürdüren yönetim, 8-9 milyon Euro bandındaki teklifleri kabul etmeye hazır durumda.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...