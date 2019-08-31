Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, bu görüşme sonrası Fransa’dan ayrılarak Türkiye’ye döndü. Ancak Albayrak’la birlikte idari menacer Şükrü Hanedar, Monaco’da kaldı ve işin resmiyete dökülmesi için geri sayıma başladı. Albayrak, artık Falcao’yu İstanbul’a getirmeden Monaco’dan ayrılmayı düşünmüyor. Kolombiyalı golcü de imza için artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Artık parasına bakmıyorlar!

Sarı-Kırmızılılar’ın hedefi, işi bonservis bedeli ödemeden bitirmek. Ancak sürecin uzaması ve gelinen nokta itibarıyla, Galatasaray Yönetimi’nin 3.5 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Ancak bu durumda Galatasaray cephesinin ciddi bir satış yaparak, Finansal Fair Play dengesini sağlaması gerekiyor. Mbaye Diagne’nin satışıyla ilgili olarak görüşmelerini sürdüren yönetim, 8-9 milyon Euro bandındaki teklifleri kabul etmeye hazır durumda.