Üst üste kritik maçları kaçıran ve geri dönüşü dört gözle beklenen Falcao, dünkü idmanda da takımla çalışmadı. Kulüpten, Kolombiyalı golcünün sakatlığıyla ilgili şu açıklama yapıldı: “Şampiyonlar Ligi’ndeki PSG maçının ardından aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı şikâyetleri oluşan ve aşil tendinopatisi teşhisi ile tedavisine başlanan oyuncumuz Radamel Falcao’nun çalışmaları, fizyoterapistlerimiz ve kondisyonerlerimiz gözetiminde takımdan ayrı devam etmektedir. Aşil tendonunda hassasiyet, ayak bileği kemiğinde ve yumuşak dokusunda ödemi bulunan ve fizik tedavisi süren oyuncumuzun sahaya dönüş zamanı için günlük yapılan klinik değerlendirmeler neticesinde karar verilecektir.”

‘Sakat değil’ iddiası!

Derbi günü Falcao’nun kadroda olmaması hakkında kulüp doktoru Yener İnce’nin, “Bizce oynamasında bir engel yok, ama ağrıları olduğunu söylüyor, bir şey yapamayız” dediği ileri sürülmüş, bu iddia Galatasaray Kulübü tarafından yalanlanmıştı.

Taraftar: Evinize dönün Eşi: Burası bizim evimiz

Sosyal medyada bir Galatasaray taraftarıyla, Falcao’nun eşi Lorelei Taron arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Taron, bir fotoğrafının altına, “Evinize dönün” yazan taraftara, “Seni üzdüğüm için özür dilerim, ancak Galatasaray şu an bizim evimiz ve burada kalıp takım için savaşacağız” cevabını verdi.