Yeni sezon öncesi kadrosunu dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek isteyen Galatasaray, uzun bir süredir Kolombiyalı santrfor Radamel Falcao'nun peşinde koşuyordu. Monaco'nun başkan yardımcısı Oleg Petrov 33 yaşındaki yıldız ismin takımda kalacağını söylese de Falcao, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada şu ana dek çok iyi teklifler aldığını vurgulayarak ayrılık sinyali vermişti.

Golcü oyuncunun geleceği hakkında nasıl bir karar vereceği merakla beklenirken Fransız basınından Monaco ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Ülkede yayım yapan saygın futbol dergisi France Football, Ligue 1 ekibinin Falcao'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşılık Roma'nın Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko'yu gündemine aldığını yazdı. Haberde teknik direktör Leonardo Jardim'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemini meşgul eden 33 yaşındaki futbolcuyu çok istediği ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler