Galatasaray'ın 2001/02 sezonundaki şampiyon kadrosunda yer alan Kolombiyalı sol bek Gustavo Victoria, Sarı Kırmızılılar'ın bugün Fenerbahçe'yle oynayacağı derbi mücadelesini ülkesindeki Caracol TV kanalında yayınlanan Gol Caracol programında yorumladı. Ülkemizde Gaziantepspor ve Çaykur Rizespor formaları da giyen 39 yaşındaki eski futbolcuyla gerçekleştirilen röportaj şu şekilde:

Radamel Falcao'yu Galatasaray'da neler bekliyor?

"Üzerinde büyük bir baskı olacak. Ancak oynadığı müddetçe çok gol atacağına eminim. O harika bir profesyonel ve büyük bir golcü. Etrafındaki herkes, onun lige çok daha çabuk adapte olmasını sağlayacaktır. Şahsen Falcao'nun büyük bir fark yaratacağına inanıyorum."

Dolu tribünler önünde oynamak nasıl bir his?

"Türkler, futbolu Arjantinliler gibi yaşıyor. Bu da son derece etkileyici. Bu atmosferi ben de tattım. İyi oynamadığımız pek çok maçı taraftarların desteğiyle kazanmıştık. Sonrasında anladık ki galibiyetlerimize en büyük katkıyı işaret fişekleri değil, taraftarlar yapıyordu."

Fenerbahçe'ye karşı oynadığın klasik maç hakkında neler söylemek istersin?

"Evet, o maç çok çılgıncaydı. Onların sahasındaydık. Atmosfer bir yana, mücadelenin ekonomik açıdan da büyük bir önemi vardı. Zira yöneticiler bize çok büyük bir prim sözü vermişti. Ancak tuhaf bir şekilde dört oyuncumuz birden kırmızı kart gördü. Deplasmanda 1-0 yenildik ancak o gün yaşadıklarım çok etkileyiciydi. O karşılaşma, bir klasikten daha fazlasıydı. Falcao için bu maçın çok özel olacağını söylemem de bu yüzden."

Galatasaray'da oynamak nasıl bir deneyimdi?

"Doğrusunu söylemek gerekirse kariyerimdeki en harika dönemdi. Oradan şampiyonlukla ayrılmak, Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın en iyi takımlarına karşı oynamak müthiş bir histi. Türkiye'yle ilgili çok güzel hatıralarım var."

Galatasaray'da oynadığın dönemdeki en tuhaf olay neydi?

"Beni Galatasaray'a Mondragon önermişti ama benim bir geçmişim de vardı. O zamanlar Türkiye'de insanlar yalnızca Pibe (Carlos Valderrama) VE Rene Higuita'yı biliyor, Pablo Escobar hakkında konuşuyordu. Sezon öncesi çıktığım ilk antrenmanın ertesi günü Roma'yla oynadık. Bu maç, kendimi göstermem için iyi bir fırsattı. Hocamız kadroyu açıkladığında başka birinin soy ismini yazmıştı. Daha sonra takım ısınmaya çıktı, ben de soyunma odasında kaldım. Ardından Mondragon geldi ve bana 'Oynayacaksan neden dışarı çıkmıyorsun?' dedi. Anladım ki hoca, ismimi bilmiyormuş. O gün, benim için hayatiydi. Zira o maçta oynadıktan sonra ilk 11'deki yerimi sağlamlaştırdım."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler