Yeni sezon öncesi kadrosuna bir santrfor takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, uzun bir süredir Monaco'nun golcüsü Radamel Falcao'nun peşinden koşuyordu. 33 yaşındaki yıldız ismin geleceğiyle ilgili olarak Fransız basınından gelen son haberse gündeme bomba gibi düştü.

Ülkede haftalık olarak yayım yapan Le 10 Sport dergisi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Falcao'nun menajerliğini yürüten Jorge Mendes ile Andre Silva'yı transfer etmekten son anda vazgeçen Monaco yönetimi arasında ciddi bir gerilim olduğunu öne sürdü. Bilindiği üzere Silva'nın da menajeri olan Mendes'in bu nedenle Ligue 1 ekibinin Falcao'dan bonservis geliri elde etmemesi için çaba sarf ettiği belirtildi.

Dergi, Galatasaray'la her konuda anlaşan Kolombiyalı golcünün Monaco kulübünün kendisini göndermek istememesi hâlindeyse Ocak ayında MLS'e transfer olmayı kafasına koyduğunu ifade etti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler