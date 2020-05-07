Sezon başında uzun uğraşlar sonucunda Monaco’dan kadroya katılan ve 3 yıllık sözleşme yapılan Falcao’nun, ayrılmaya niyeti yok. Ligin ilk yarısında şanssız bir sakatlık geçirmesine rağmen sonradan toparlanan ve 17. haftadan itibaren çıktığı 8 karşılaşmada 8 gol atan Kolombiyalı yıldız, ESPN’e açıklamalarda bulundu. Koronavirüs günlerini anlatan 34 yaşındaki forvet, “Pek çok insanın yaşadıklarını yaşıyoruz evde. Ailemle, kızlarımla vakit geçiriyorum. Daha önce olmayan görevlerim var evde. Farklı alanlarda yardımcı oluyorum. Özel bir zaman geçiriyoruz ve birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Özellikle mutfak ve temizlik anlamında öğretici bir zamandan geçiyorum” dedi.

‘Kadınlara şapka çıkarıyorum’

Mutfakta başarılı olduğunun altını çizen Falcao, “Özel yemekler benden soruluyor. Film gecesinde pizza veya hamburger yapıyorum. Eğlenceli bir şeylerin parçasıyım. Mutfakta bir aşçıyım diyebilirim. 3 kızımla sürekli eğlenmek zorundayım. İnsanlar hep oyun oynadığımı veya dinlendiğimi sanıyor ancak 3 çocuklu bir annenin evde ne kadar karmaşık ve zor bir hayatı olduğunu anladım. Kadınlara şapka çıkarıyorum” ifadesini kullandı.

‘Muslera beni etkiliyor’

Kolombiya’nın Brezilya ve Arjantin’e yaklaştığını ve dünyada pek çok oyuncusunun olduğunu söyleyen Falcao, “Saçlarını tekrar uzatacak mısın?” sorusuna ise, “Saçımı beğeniyorum. Şu anda uzatmak zor geliyor. Kestirmeyi daha kolay buluyorum” cevabını verdi. Transferi konusunda da net konuşan tecrübeli yıldız, “Arjantin’de olduğu gibi taraftarlar çok tutkulu. Burada dışarı çıktığında insanların seni fark etmemesi mümkün değil. Ailem ve ben Türkiye’de çok mutluyuz. Ancak Türkçe zor. Muslera beni etkiliyor. Çünkü Türkçe konuşabiliyor” diye konuştu.

‘Transferi düşünmüyorum’

Falcao, ESPN’e verdiği röportajda olduğu gibi menaceriyle yaptığı görüşmede de Galatasaray’da mutlu olduğunu belirtti. Katar kulüplerinin yanı sıra eski takımı River Plate’in de istediği El Tigre, kapıyı kapattı. Falcao’nun menacerine, “Galatasaray’dan ayrılmayacağım. Burada kupalar kaldıracağım. İstediğim futbol ortamı var. Transferi düşünmüyorum tamamen şampiyonluğa odaklandım” dediği öğrenildi.

Metin Karabaş