Daha önce adı Galatasaray'la da anılan Radamel Falcao için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

The Sun'da yer alan habere göre, kariyerinin son dönemini geçiren ve Monaco'dan ayrılması gündemde olan Falcao, MLS'te oynamaya sıcak bakıyor. Kolombiyalı golcü bu bağlamda David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'de oynamaya sıcak bakıyor.

David Beckham'ın kulübü Inter Miami, 2020 itibarıyla MLS'te mücadele edecek. 33 yaşındaki Falcao'nun Monaco'daki sözleşmesi de Haziran 2020'de sona eriyor. İddiaya göre Falcao, Monaco'daki kontratının tamamlanmasının ardından Inter Miami'ye katılmayı planlıyor.

Kariyeri boyunca Monaco'nun dışında River Plate, Porto, Atletico Madrid, Manchester United ve Chelsea formaları da giyen Falcao, geride kalan sezonda Ligue 1'de 33 maça çıkarken 15 gol kaydetti. (Ntv Spor)