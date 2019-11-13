Galatasaray camiası, bugün ve yarın son dönemlerdeki en kritik iki gününü yaşayacak. Divan Kurulu toplantısında, yönetim ve muhalefet arasında deyim yerindeyse kılıçlar çekilecek. Muhalif üyeler kulübü seçime götürmek istiyor, başkan Mustafa Cengiz ve ekibi ise direnmeye kararlı. Kürsüde söz alacak üyelerin, yönetimi sert bir dille eleştirmesi bekleniyor. Cengiz ve yönetim kurulu da toplantıya tam kadro katılarak tüm eleştirilere cevap verecek. Başkanın, “Şu an seçim yok, ama yarın ne olur bilemem” sözüyle işaret ettiği mahkemenin sonucu ise yarın belli olacak. Mustafa Cengiz yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesinin ardından konuyu mahkemeye taşımıştı. Tedbir kararıyla olağanüstü seçim yapma zorunluluğu askıya alınmıştı.

Tedbir kararı kaldırılırsa...

Tedbirin devam ettiği başka mahkeme kararları bulunurken, birleştirilen davalar ile ilgili son söz yarın Çağlayan’daki 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde söylenecek. Tedbir kaldırılırsa, yönetim genel kurul kararı almak zorunda kalacak ve Cengiz aday olamayacak. Tam tersi bir karar verilmesi durumunda ise Cengiz ve yönetiminin görevine devam etmesine engel bir durum kalmayacak.