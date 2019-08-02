Galatasaray artık yeni golcüsünü bekliyor... Radamel Falcao, Sarı- Kırmızılı kulübe imza atmak için sadece gün sayıyor... Menacer Ahmet Bulut, Fransa’da Monaco kulübü yöneticileriyle her gün saatler süren görüşmeler yaparken, Türkiye’den gelen son haber, transferde son aşamaya gelinmesini sağladı. Galatasaray Yönetimi, Falcao’nun astronomik maaşının bir bölümünün karşılanması için uzun süredir sponsor arayışındaydı. Nef’le bağlar kopmak üzereyken, Volvo ile masaya oturan Sarı- Kırmızılılar, dün sürpriz bir gelişmeyle birlikte tekrar Nef’le anlaştı. Bu doğrultuda Falcao transferi için 1.5 milyon Euro’luk destek sözü alındı.

Falcao da bastırıyor

Böylece Galatasaray, 33 yaşındaki golcüye senelik 5 milyon Euro verirken, 1.5 milyon Euro da üzerine Nef koyacak ve bu şekilde tecrübeli futbolcunun 6.5 milyon Euro’luk maliyeti karşılanabilecek. Bu haber, Galatasaray’ın işini çok kolaylaştırdı. Falcao da artık kulübü Monaco’ya kendisini bonservis bedelsiz bırakmaları için baskı yapmaya başladı. Ahmet Bulut’un da Fransız kulübünden oyuncuyu bedavaya koparmaya çalıştığı belirtiliyor.

Yenge yine heyecanlandırdı

Falcao’nun eşi Lorelei Taron, Galatasaray taraftarıyla kurduğu iletişim nedeniyle heyecan yaratıyor. Sarı- Kırmızılılar’ın ‘yenge’ lakabını taktığı Lorelei, sosyal medya hesabına gelen, “Come to Galatasaray (Galatasaray’a gel) yorumlarının birçoğunu beğenerek, bir anlamda onlara olumlu mesaj göndermiş oldu.

Yarınki maçta stada gelir mi!

İşte Galatasaray camiasında, akıllardaki soru bu. Yönetimin de, menacerlerin de hedefi aynı. Sarı- Kırmızılılar, Falcao’yu yarın Türk Telekom Stadı’nda Panathinaikos ile oynanacak hazırlık maçında tribüne getirmeyi planlıyor. Eğer bugün beklenen anlaşma sağlanırsa, Ahmet Bulut’un Falcao’yu eşiyle beraber İstanbul’a getirmesi bekleniyor.