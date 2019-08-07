Radamel Falcao transferiyle ilgili son dakika açıklaması!

Yeni sezon başlamadan kadrosunu dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, uzun bir süredir Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun peşinden koşuyordu. Fransız kulübünün başkan yardımcısı Oleg Petrov'un takımda kalacağını duyurduğu yıldız isim, geleceği hakkında yaptığı son açıklamada çok iyi teklifler aldığını söylemiş ve ayrılık sinyali vermişti.

33 yaşındaki santrforla ilgili son açıklama ise bugün Monaco'nun hocası Leonardo Jardim'den geldi. Portekizli teknik adam, Ligue 1'in ilk haftasında Olimpik Lyon ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlediği basın toplantısında Falcao'nun takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili sorulara şu şekilde yanıt verdi:

"Falcao, son demecinde şu anki durumuna ilişkin fikirlerini paylaştı. Herkes onu ne kadar çok sevdiğimi biliyor. Kendisi %200 profesyonel ve bizim son yıllardaki golcümüz. O, her an göreve hazır bir futbolcu. Şahsen kendisinin takımda kalmasını istiyorum ama bu, kulüp ile onun arasındaki bir mesele. Ben de bu konuyu yönetime bıraktım."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler