Radamel Falcao transferinde son dakika! İşte Galatasaray'ın kararı...
Galatasaray yönetimi, uzun bir süredir Monaco'nun Kolombiyalı santrforu Radamel Falcao'yu kadrosuna katmaya çalışıyordu. Fransız basınından söz konusu transferle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir son dakika haberi geldi.
Sengallli golcüsü Mbaye Diagne'yi satarak yerine dünyaca ünlü bir forvet almak isteyen Galatasaray yönetimi, uzun bir süredir Monaco'nun Kolombiyalı santrforu Radamel Falcao'nun peşinden koşuyordu.
Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov ise dün AFP'ye verdiği demeçte Cim Bom'un golcü oyuncuya olan ilgisini doğrulamış ancak istisnai bir teklif gelmedikçe yıldız ismi satmayacaklarını açıklamıştı. Söz konusu transferle ilgili bugün Fransız basınından gelen son dakika haberi ise Sarı Kırmızılı taraftarları bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.
Yahoo Sports Fransa'dan Manu Lonjon, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde "Radamel Falcao, Monaco'dan ayrıldığı takdirde önceliği Galatasaray'a değil, Valencia'ya verecek. Kolombiyalı golcünün menajerleri bu konu üzerinde çalışıyor. Galatasaray yöneticileri ise transfer görüşmelerini sonlandırdı." ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/ManuLonjon/status/1157589403843346433
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler