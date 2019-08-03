Sengallli golcüsü Mbaye Diagne'yi satarak yerine dünyaca ünlü bir forvet almak isteyen Galatasaray yönetimi, uzun bir süredir Monaco'nun Kolombiyalı santrforu Radamel Falcao'nun peşinden koşuyordu.

Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov ise dün AFP'ye verdiği demeçte Cim Bom'un golcü oyuncuya olan ilgisini doğrulamış ancak istisnai bir teklif gelmedikçe yıldız ismi satmayacaklarını açıklamıştı. Söz konusu transferle ilgili bugün Fransız basınından gelen son dakika haberi ise Sarı Kırmızılı taraftarları bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.

Yahoo Sports Fransa'dan Manu Lonjon, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde "Radamel Falcao, Monaco'dan ayrıldığı takdirde önceliği Galatasaray'a değil, Valencia'ya verecek. Kolombiyalı golcünün menajerleri bu konu üzerinde çalışıyor. Galatasaray yöneticileri ise transfer görüşmelerini sonlandırdı." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler