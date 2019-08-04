Radamel Falcao transferi: Çık aradan Monaco!

Galatasaray’da gündem artık varsa yoksa Falcao... Kolombiyalı golcünün transferini dört gözle bekleyen Sarı-Kırmızılılar, Monaco’dan çıkacak vizenin gününü gözlüyor. Son olarak kulüp başkanı Oleg Petrov’un yaptığı açıklama, her ne kadar tereddüt yaratsa da gelişmeler pozitif yönde ilerliyor. Petrov, Falcao ile sadece Galatasaray’ın ilgilenmediğini belirterek, şunları dile getirmişti:

Petrov: Takımda kalır

“Falcao bizim kaptanımız ve en iyi oyuncularımızdan bir tanesi. Burada bizimle kalması önemli. Eğer büyük bir teklif, yani anlaşma teklifi gelmezse, Falcao kalibresinde bir oyuncu takımda kalır. Ben bir problem yaşayacağımızı da sanmıyorum. Ayrıca kendisinin menaceri Jorge Mendes’le de uzun süredir çalışıyoruz. İyi bir çalışma birlikteliğimiz var”.

Tribün heyecanı arıyor

Ancak işin perde arkası farklı. Çünkü Falcao, sürekli olarak Galatasaray taraftarıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına beğeni bırakıyor. Artık coşkulu bir taraftar grubu önünde oynamak isteyen Kolombiyalı golcü, kulüplerin anlaşmasını istiyor.

Yeni eve özel tasarım

Ayrıca 33 yaşındaki golcünün eşi Lorelei Taron, İstanbul’un önemli iç mimarlarından birini takibe aldı. Bu hamlesi, Lorelei’nin İstanbul’daki evine özel bir tasarım yaptıracağı şeklinde yorumlandı. Ayrıca Falcao’nun eşinin Galatasaray taraftarıyla olan iletişimi de bu iddiayı güçlendiren bir başka detay.

1,5 milyon euro cepte

Öte yandan Galatasaray, Falcao’nun yüksek maaşını karşılamak için sponsoru da hazırlamış durumda. Nef, yıllık ücretin 1.5 milyon Euro’sunu ödemeyi kabul etti. Böylece Sarı-Kırmızılılar, senelik 5 milyon Euro vererek, toplamda Falcao’ya 6.5 milyon Euro’luk taahhütte bulunabiliyor.

Devler Ligi'ni istiyor

Falcao’nun Galatasaray’ı tercih etmesini sağlayan bir diğer faktör, Sarı-Kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi bileti almış olması. Kolombiyalı golcü, yeniden Avrupa kupalarına damga vurmak istiyor. Valencia ve Atletico Madrid’den beklediği yönde teklif alamamış olması, Galatasaray’ı bu transferde güçlü kılıyor.



