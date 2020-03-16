Radamel Falcao sustu!

Sarı-Kırmızılılar’ın hücumdaki en önemli gol silahlarından biri olan ve son haftaların tartışmasız en iyi oyuncularının başında gelen Radamel Falcao, Beşiktaş karşısında gol sevinci yaşayamadı. Beşiktaş’ın stoperleri Ruiz ve Vida’ya karşı son derece iyi bir mücadele ortaya koyan Falcao, buna rağmen pozisyon bulmakta çok zorlandı. Son 7 haftada rakip fileleri 8 kez sallayan Kolombiyalı yıldız, oyunda kaldığı süre boyunca rakip kaleye sadece 1 şut atabildi. Tecrübeli futbolcu, maçın son anlarından ise yerini Florin Andone’ye bıraktı.