Radamel Falcao müthiş başladı

Florya’da Radamel Falcao fırtınası... Sarı-Kırmızılı ekibin El Tigre (kaplan) lakaplı yeni golcüsü, takımla birlikte ilk çalışmasına dün sabahki antrenmanda katıldı. Kolombiyalı yıldız, çift kale maçta müthiş bir efor ortaya koyarken, sahanın yıldızı olmayı başardı. Falcao’nun özellikle ikili mücadeleler sırasında oldukça kuvvetli bir görüntü ortaya koyduğu ve savunma oyuncularını bir hayli yıprattığı belirtiliyor. Monaco’dan ayrılmadan önce hafif sakatlığı bulunan 33 yaşındaki oyuncunun, milli ara sonrasındaki ilk maç olan Kasımpaşa karşısında oynamasında hiçbir engel bulunmuyor.

Formalarına büyük ilgi var

Kulübe yakınan kaynaklardan alınan bilgiye göre, taraftarların Radamel Falcao formasına ilgisi çok büyük. Sarı-Kırmızılılar yeni sezon formalarının arkasına Falcao adını ve 9 numarayı yazdırıyor. Kulüp yönetimi de bu ilgiden çok memnun. GSStore’un internet sitesinde satışa sunulan Falcao tişörtleri ve atkılar da beğeni topluyor. Yönetim, Falcao transferini birçok farklı gelir kalemine dönüştürmek için projeler üretmeye çalışıyor.