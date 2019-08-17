Radamel Falcao'da flaş gelişme...

Geçtiğimiz haftaki Lyon maçı kadrosunda kart cezası nedeniyle yer almayan Falcao bu kez de Monaco tarafından sakatlığı sebep gösterilerek Ligue 1 ikinci hafta maçı olan Metz karşılaşması kadrosuna alınmadı. Yıldız forvetin son antrenmanda darbe aldığı ve bu yüzden kadroya alınmadığı belirtildi.

Fransız ekibinin yeni transferleri Ben Yedder ve Henry Onyekuru ise maça ilk 11'de başlıyor.

Monaco maç öncesi soyunma odasından paylaştığı görselde Falcao'nun maç kadrosunda olduğu gözüküyordu.