Radamel Falcao kararını verdi! Rayo Vallecano ile sözleşme uzatıyor

Sezon başında Galatasaray 'dan ayrılarak İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao'nun takımdaki geleceği merak ediliyordu. İddialara göre Kolombiyalı golcü, Rayo Vallecano ile 1 yıl daha sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

ESPN'de yer alan habere göre Rayo Vallecano ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı forvet Radamel Falcao, önümüzdeki günlerde Madrid kulübüyle olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatacak.

İspanyol kulübü, 36 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu takımda tutmak isterken, ufak detayların çözülmesinin ardından önümüzdeki günlerde resmi imzaların atılması planlanıyor. Her iki tarafın da sözleşme yenilemeye sıcak bakması nedeniyle konunun kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Sakatlıklar peşini bırakmadı

Kariyerinde Atletico Madrid, Manchester United ve Chelsea gibi Avrupa devlerinin formalarını giymiş olan Falcao, sezon başında 2019 yılında transfer olduğu Galatasaray'dan ayrılarak, Rayo Vallecano'nun yolunu tutmuştu. İspanyol ekibinde sezona hızlı bir giriş yapan golcü futbolcu, 9 haftada attığı 5 golle adından söz ettirmişti. Ancak sonrasında Kolombiyalı yıldızın yaşadığı sakatlıklar kadroda devamlılığına engel olmuştu.

Bu sezon Rayo Vallecano'da 20 maçta forma giyen Falcao, 5 kez de gol atma başarısı gösterdi.

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