Galatasaray 'dan sezon başında ayrılarak Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, İspanyol ekibiyle sezona hızlı bir girişi yapmış ve 9 haftada attığı 5 golle adından söz ettirmişti. Barcelona ve Real Madrid ağlarını da havalandıran futbolcu sert bir düşüş yaşayarak adeta Galatasaray'daki günlerine geri döndü.

GOLLERİ SIRALAMIŞTI

Rayo Vallecano'ya geldikten sonra 9 haftada 8 maçta forma giyen Falcao, 5 gole imza attı. Real Madrid ve Barcelona filelerini de havalandıran futbolcu performansıyla Galatasaraylı taraftarları adeta gittiğine pişman etmişti.

105 GÜNDÜR AĞLARI SARSAMIYOR

Son olarak 6 Kasım 2021'de Real Madrid filelerini havalandıran Kolombiyalı yıldız, büyük bir sessizliğe gömüldü. Yıldız isim 105 gündür gol atamıyor.