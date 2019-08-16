Galatasaray'ın transferini bitirebilmek için uzun bir süredir uğraş verdiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yla ilgili vatandaşı Carlos Valderrama'dan gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. Bogota'da katıldığı bir etkinlikte Fox Sports mikrofonlarına konuşan 57 yaşındaki eski futbolcu, dünyaca ünlü golcünün Sarı Kırmızılılar'ı seçerek doğru bir tercih yaptığını söylerken şunları kaydetti:

"Türkiye ligi, Falcao için çok iyi bir fırsat. Galatasaray da bu ligin büyük bir takımı. Zaten kendisi de bunu bildiği için Galatasaray'ı seçti. Galatasaray, uluslararası turnuvalarda boy gösteren önemli bir kulüp. Dolayısıyla Falcao, orada kendisini büyük bir rekabetin beklediğini biliyor. Eğer sezonu 15 golle tamamlarsa milli takıma çağrılacaktır."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler