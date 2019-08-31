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Radamel Falcao, Galatasaray'da

Radamel Falcao, Galatasaray'da

31 Ağustos 2019, Cumartesi 20:32
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Radamel Falcao, Galatasaray'da

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı.
Galatasaray yönetiminden edinilen bilgiye göre, Falcao transferindeki tüm pürüzlerin giderildiği ve transferin resmi imzaya kaldığı bildirildi.
Falcao’nun yarın öğlen saatlerinde Galatasaray 2’nci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile birlikte özel uçakla İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

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