Radamel Falcao - Galatasaray transferi: Monaco zaman istedi

Galatasaray taraftarı Falcao ile yatıp, Falcao ile kalkıyor… Dillerdeki tek soru Kolombiyalı yıldızın ne zaman imza atacağı. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Monaco'da yapılan son görüşmeye menajerler Mendes ve Ahmet Bulut ile birlikte katılırken Süper Kupa maçına gitmek için dün Ankara'ya döndü. Burada kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlara "Bırakın da gidip Falcao'yu alalım" dedi. Bu transferi sıfır bonservisle bitirmek isteyen sarıkırmızılılar, taraftarın da sabırsızlıkla beklediği golcü için Monaco'ya 3 milyon Euro ödemeyi kabul etti.

KOLOMBİYALI GELMEYE HAZIR

ŞIMDI gözler Monaco cephesine çevrildi. Falcao'dan boşalacak forvet mevkii için arayışa başlayan Fransız ekibi, Roma forması giyen Edin Dzeko'yu listesine aldı. Gündemdeki diğer isimler ise Mariano Diaz, Andre Silva ve Baghdad Bounedjah. Monaco, şartlarına uygun golcüyü bulduğu zaman Falcao'nun gidişine izin verecek. G.Saray'ın 3 yıllık sözleşme teklifi ve maddi şartların iyiliği nedeniyle Kolombiyalı golcü İstanbul'a gelmeye hazır.

(Sabah)